Seis homens são presos acusados de estuprar e matar adolescentes na Índia

As duas irmãs, de 15 e 17 anos, pertenciam à comunidade dos dalits, considerada a categoria social mais baixa do sistema de castas hindu

A polícia indiana prendeu nesta quinta-feira (15) seis homens acusados de estuprar e matar duas irmãs adolescentes, cujos corpos foram encontrados pendurados em uma árvore no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia.

As duas irmãs, de 15 e 17 anos, pertenciam à comunidade dos dalits (ou intocáveis), considerada a categoria social mais baixa do sistema de castas hindu.

As mulheres dalits são desproporcionalmente mais vítimas de crimes sexuais no país onde a taxa de crimes contra as mulheres já é muito alta.

Os homens levaram as adolescentes para um campo onde as estupraram e “as mataram estrangulando-as com lenços”, disse à AFP o chefe de polícia local, Sanjiv Suman.

Um dos suspeitos, vizinho das vítimas, foi preso após trocar tiros com a polícia. Os réus pertencem às comunidades muçulmana e hindu. Uma autópsia confirmou que o estupro e asfixia causaram as mortes, disse Suman.

Quase 32.000 casos de estupro foram registrados em 2021, segundo dados do governo, embora muitos outros não tenham sido denunciados.

© Agence France-Presse