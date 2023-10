Sargento morre baleado após discussão de trânsito em BH

O agressor conseguiu tomar a arma pessoal do sargento e o baleou fatalmente na cabeça

Na noite desta terça-feira (17), um sargento da Polícia Militar, de 42 anos, perdeu a vida, em Belo Horizonte. O crime aconteceu no bairro São Bernardo, na região Norte da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar estava dirigindo seu carro ao lado da esposa e da cunhada quando um homem de 34 anos atravessou a rua Flamengo e se posicionou na frente do veículo, impedindo a passagem. Uma discussão começou entre o sargento e o homem, culminando no agressor dando um tapa no rosto do militar enquanto este ainda estava dentro do carro.

Após a agressão, o sargento saiu do veículo e correu atrás do homem para confrontá-lo. A esposa e a cunhada do militar relataram que perderam de vista os dois e ouviram apenas disparos de arma de fogo. Posteriormente, foram ameaçadas por moradores locais, o que as levou a deixar o local. Elas só souberam do desfecho trágico da briga cerca de uma hora depois.

O agressor conseguiu tomar a arma pessoal do sargento e o baleou fatalmente na cabeça. A equipe do Samu confirmou o óbito no local. A polícia conseguiu estabelecer contato com o suspeito do crime, que afirmou que se entregaria posteriormente, na presença de seu advogado. Além disso, o agressor informou que a arma usada no crime estava escondida e se comprometeu a entregar também a arma da vítima.