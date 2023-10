Avião que trará brasileiros de Gaza decola para o Egito

Mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) se prepara para repatriar brasileiros que estão presos na Faixa de Gaza. A aeronave modelo VC-2 estava parada em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira (13), e recebeu a autorização para pousar no Egito, onde buscará cerca de 30 pessoas. A aeronave também leva 40 purificadores de água portáteis, além de dois kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo brasileiro. A Faixa de Gaza está sendo bombardeada desde o dia 7 de outubro, e passa por um momento de emergência. Segundo a FAB, cada kit tem 48 itens, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios. Já os purificadores têm capacidade para produzir água pura e atender até 13,5 mil pessoas por dia. O VC-2 inicialmente pousará no Aeroporto Internacional de El-Arish, a cerca de 60 quilômetros do posto de fronteira de Rafah, que separa Gaza do Egito. Depois de descarregar o material, o avião da FAB será deslocado para o Cairo, capital egípcia, onde aguardará instruções sobre a retirada dos brasileiros que estão em Gaza. Uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores ontem (17) informava que o grupo de cerca de 30 brasileiros e seus familiares diretos estavam abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, no sul de Gaza, aguardando a abertura do posto de fronteira de Rafah.