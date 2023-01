Saiba quem são os três presos que fugiram de presídio no RJ

O detento “Jean do 18” conseguiu sair do presídio com a ajuda de uma corda feita com lençóis

Na madrugada de domingo (29), três presos conseguiram fugir da Penitenciária Lemos de Brito, que fica dentro do Complexo de Gericinó, em Bagu (RJ). Agora a polícia carioca está à procura de Jean Carlos Nascimento dos Santos, conhecido como “Jean do 18”, Lucas Apostólico da Conceição, o “Índio do Jardim Novo” e Marcelo de Almeida Farias Sterque, o “Marcelinho da Merindiba”.

O detento “Jean do 18” conseguiu sair do presídio com a ajuda de uma corda feita com lençóis (teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, localizado nos fundos do complexo penitenciário, onde há um lixão.

Os três foragidos são classificados como presos de alta periculosidade.

Jean Carlos Nascimento dos Santos



O foragido Jean Carlos Nascimento dos Santos, de 37 anos, é chefe do tráfico do Morro do Dezoito, localizado no bairro da Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal “Procurados”, Jean foi apontado pela polícia carioca como o bandido que invadiu o fórum de Bangu, em 2013, para resgatar um preso.

No ano de 2016, uma investigação policial concluiu que Jean Carlos mandou matar o seu próprio advogado, Roberto Viegas Rodrigues, por ele não ter conseguido livrá-lo de outras penas. Por conta disso, em 2017, ele foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver e encontrava-se preso desde então.

Além disso, a ficha criminal de Jean conta com mais de 15 tipos de crimes cometidos. Ainda segundo o portal “Procurados”, ele é natural do Morro do Urubu, localizado em Pilares, na zona norte do Rio, onde praticou assaltos na região.

Depois, ele comandou o tráfico de drogas na comunidade do Novo México, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Lucas Apostólico da Conceição



O procurado Lucas Apostólico da Conceição, de 28 anos, é integrante da facção Amigos dos Amigos (ADA), considerada uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro.

Ele foi detido em 2014 na companhia de Átila Silva Tavares, conhecido como “Quinzinho”, um dos maiores receptadores de veículos roubados nas áreas de Realengo, Sulacap, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz.

Marcelo de Almeida Farias Sterque



Já o foragido Marcelo de Almeida Farias Sterque, de 40 anos, deixou a prisão pela primeira vez em 2015.

Porém tentou matar uma mulher, de 31 anos, e retornou para a cadeia em 2015. De acordo com a polícia, ele disparou 13 vezes contra a moça. Ela foi socorrida, sobreviveu e reconheceu Marcelo como um dos autores do atentado contra a sua vida.