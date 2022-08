Rio com água vermelha assusta moradores em Caicó

A principal suspeita, de acordo com o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idema), é de crime ambiental

Com tonalidade avermelhada, o Rio Barra Nova, em Caicó, chamou atenção da população do município seridoense neste final de semana.

Uma amostra da água será analisada pelo Laboratório de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A Companhia Independente de Policiamento Ambiental (Cipam) esteve no local já no sábado (20) e identificou que a mudança se trata do lançamento de alguma substância no rio.

A Cipam acionou o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn) e o próprio Idema. Os órgãos irão atuar para identificar e punir os responsáveis pelo ocorrido. De acordo com o Idema, uma equipe será enviada ao município nesta semana.

“A equipe terá um compromisso é verificar possíveis danos para peixes e plantas na região onde essa água estiver passando”, afirma Werner Farkatt, diretor-técnico do Idema.

