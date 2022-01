Recém-nascida é encontrada em construção ainda com cordão umbilical

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi uma vizinha da construção onde a bebê foi encontrada que acionou socorro

No entorno Distrito Federal, uma bebê foi encontrada abandonada ainda com o cordão umbilical. A criança foi achada em uma obra em Cristalina, no último domingo, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi uma vizinha da construção que encontrou a recém-nascida e acionou socorro.

Segundo os bombeiros, a mulher pediu ajuda depois de ouvir choro de bebê vindo do lote ao lado de sua casa, por volta das 11:30. Conforme informou, ela foi até o lugar e encontrou a bebê agasalhada e sem machucados.

Policias da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegarem ao local pouco depois do pedido de ajuda da mulher. De acordo com o cabo Vagner Alcantara de Oliveira, a equipe levou a criança até um hospital em Cristalina. Segundo ele, a bebê recebeu cuidados médicos e está bem.