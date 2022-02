Receita Federal encontra 558 quilos de cocaína no porto de Santos

Para chegar à cocaína, os fiscais precisaram retirar 21,6 toneladas de café de um dos contêineres. A droga seria transportada para a Alemanha

São Paulo, SP

A Receita Federal localizou 558 quilos de cocaína no porto de Santos, no litoral paulista, nesta quinta-feira (3). A droga estava oculta em uma carga de 151 toneladas de café acondicionada em sete contêineres.

Para chegar à cocaína, fiscais da Receita precisaram retirar 21,6 toneladas de café de um dos contêineres. A droga seria transportada para a Alemanha.

A ação fez parte do combate a ilícitos aduaneiros. Segundo o órgão federal, a seleção de carga ocorreu durante as atividades de Gestão de Riscos da Receita Federal e inclui utilização de imagens de escâneres e cães farejadores.

De acordo com a Receita, as fiscalizações evitaram que 110 toneladas de cocaína fossem embarcadas no porto de Santos de 2016 a 2022.

Em setembro do ano passado, equipes da Polícia Federal apreenderam cerca de 155 quilos de cocaína escondidos em meio a um carregamento de açúcar no porto de Santos.

Os policiais tiveram de cavar por aproximadamente 10 horas para encontrar as drogas que estavam espalhadas dentro da mercadoria, no interior de um navio graneleiro.

Realizada em ação conjunta com a Receita Federal, a apreensão da PF fez parte da operação Ágata Arco Sul-Sudeste, deflagrada pelo Ministério da Defesa.

Em outubro, três homens foram presos por agentes da PF ao tentar colocar sacolas com cocaína em um contêiner no porto.

A polícia afirmou que dentro das sacolas apreendidas havia 184 quilos de cocaína. A droga teria como destino o porto de Antuérpia, em Flandes, na Bélgica. Além da Polícia Federal, a ação, que ocorreu em um dos terminais do porto, também contou com a presença da Guarda Portuária de Santos.