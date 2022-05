Queda de moto resulta em óbito do piloto

Nesta terça-feira, 24, o CBMDF atendeu a uma ocorrência, empenhando duas viaturas e oito militares, envolvendo a uma queda de motocicleta

Na madrugada desta terça-feira, 24, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando duas viaturas e oito militares, envolvendo a uma queda de motocicleta.

O acidente ocorreu na entrada do SIA, viaduto da EPIA, sentido Guara.

Quando os bombeiros chegaram ao local, eles se depararam com uma motocicleta Honda CG 1 e com seu piloto o Sr. T.H.A.C, com idade não revelada, caído ao solo e em parada cardiorrespiratória.

O protocolo de reanimação cardiopulmonar, foi aplicado, porém não houve êxito e o óbito foi declarado pelo medico do SAMU.

Não se sabe como o acidente ocorreu.

A PCDF e PMDF foi acionada para o o auxílio.