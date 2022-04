Quatro pessoas morrem em batida entre carro e ônibus na PR-542, em Colorado

Na noite de quarta-feira, em Colorado, norte do Paraná, quatro pessoas morreram em uma batida entre um carro e um ônibus na PR-542

De acordo com a polícia rodoviária, a motorista do carro perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus.

Todas as pessoas que morreram estavam no carro. Entre as vítimas está uma criança de 11 anos. A PRE informou que todos moravam no distrito de Alto Alegre.

Nenhum dos ocupantes do ônibus se machucou no acidente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no resgate das vítimas, que ficaram presas às ferragens. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML).