Quê? Arthur Aguiar coloca brothers na Xepa e Lina faz gesto mal educado para Paulo André

Enquanto os brothers não entendiam nada, Jessilane pulava de alegria e contentamento

Se a gente pensou que Arthur Aguiar seria super sem graça no Quarto Secreto, nos enganamos! O ator se divertiu enquanto estava no quarto, já que isso acaba hoje, (7), às 13h. E para essas últimas horas de confinamento por lá, ele usou o card da Xepa, ou seja, a casa toda perdeu estalecas e agora vai ter que comer comidinha escassa.

Antes de acionar o card, Arthur pediu desculpas a Paulo André e disse que não o colocará no paredão, só na Xepa e apertou. Aliás, Gustavo tinha se programado para fazer strogonoff hoje, maaaaas não vai rolar né? E assim que o card foi acionado e a casa avisada, logo após a festa, ninguém entendeu necas de pitibiriba do que estava acontecendo. Só restou aceitar né? Mas Lina teve uma atitude que não foi nada legal. Hoje é aniversário do pai de Paulo André e ele havia separado uma ficha para ouvir uma música que o pai gosta, mas indo para Xepa não terá como. A atriz foi até ele e fez aquele sinal quando a pessoa se lasca, sabe? E foi bem chato!

Arthur se desculpou pelo PA e colocou todo mundo na xepa 😬 pic.twitter.com/kZxaRH3HZO — Dai aguiar 🖇️ (@DaianaLimeira1) April 7, 2022

A única pessoa que transbordou alegria, pulos e divertimento foi Jessilane, a rainha da Xepa, que aliás, segundo ela, não será mais, porque os amigos lhe farão companhia. “Como assim todos na Xepa? Todo mundo na Xepa agora! AGORA TODO MUNDO É XEPA! Eu não sou mais a rainha da Xepaaaa”, e saiu abraçando todo mundo e pulando em Scooby.

Arthur botou todo mundo na Xepa agora e a Jessi comemorou kkkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/76xLdvMxv8 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 7, 2022

E Gustavo, como sempre olhando o lado positivo de tudo, disparou: “Podia ser pior! Todo mundo no Lollipop!”. Eu amo esse humor de Gusta! E Scooby ainda concordou que podia ser pior mesmo. Será que Paulo André vai levar numa boa ou quando souber que foi Arthur vai ficar chateado? Aguardemos…

