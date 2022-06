Quatro adultos e uma criança da mesma família morrem em acidente em Planalto, diz PRF

Na noite de domingo, 19, quatro adultos e uma criança da mesma família morreram em acidente no Planalto, na região sudoeste do Paraná

Na noite de domingo, 19, quatro adultos e uma criança da mesma família morreram em acidente no Planalto, na região sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na BR-163.

Conforme a PRF, um motorista invadiu a pista contrária e bateu no veículo onde estavam as cinco vítimas, que morreram no local do acidente.

O carro das vítimas saiu de pista e capotou, por conta do impacto da batida.

A polícia informou ainda que o motorista que invadiu a pista estava alcoolizado. Ele e outros dois ocupantes do carro, foram levados ao hospital com ferimentos. Não se tem informação sobre o estado de saúde deles.