Projeto de educação ambiental planeja ações em todo Brasil para preservar a vida marinha

Criado por Bêca Arruda, o projeto Sociedade do Mar busca parceiros para conscientizar ainda mais pessoas

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 19 a 23 milhões de toneladas de plástico, por ano, acabam em lagos, rios e mares. Como não é biodegradável, o material causa danos para todo o ecossistema marinho, que está mais ameaçado em cada geração.

Para alertar sobre esse e outros dados alarmantes, um apaixonado pela natureza criou o projeto Sociedade do Mar, que agora quer passar por todo o país para conscientizar a população. Bêca Arruda é o responsável pela ideia que nasceu para dar esperança e ação à urgência da preservação ambiental.

Amante do mar, o empresário criou o projeto de educação ambiental com foco na preservação das áreas costeiras e dos recursos hídricos.

Entre as iniciativas práticas, ele promove “coletões” de resíduos com a participação de voluntários e orienta sobre o descarte correto. Além disso, é autor de um projeto de lei focado em educação ambiental já apresentado à Assembleia Legislativa de São Paulo.

A Sociedade do Mar foi, inicialmente, uma música, que surgiu em 1999 para embalar um movimento de pessoas interessadas na proteção da vida marinha. Bêca Arruda promoveu uma turnê em várias praias brasileiras e, a partir do sucesso, criou a Conteúdo Base, que atua com produção de conteúdo audiovisual e é a mantenedora da Sociedade do Mar após já ter trabalhado com clientes como Itaú, Totvs e Uber.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo da retomada da Sociedade do Mar é chegar a todos os cantos do Brasil com um conteúdo de educação ambiental e ações efetivas no litoral. A primeira ação de 2024 foi a campanha “Menos lixo, mais vida”, que, no dia 1º de janeiro, reuniu voluntários na praia do Lázaro, em Ubatuba, para coletar mais de mil rolhas e tampas de espumantes.

“Essa ação inicial simboliza o compromisso do projeto em educar e conscientizar as pessoas sobre o impacto ambiental que suas ações cotidianas possuem”, explica Bêca Arruda.

Mesmo com o apoio da Conteúdo Base, o projeto ainda busca parceiros para alcançar mais pessoas. Para Bêca Arruda, a iniciativa é um exemplo de como a paixão e a ação podem se unir para fazer a mudança no mundo e pavimentar um futuro mais sustentável e consciente, mas ressalta a importância de cada vez mais pessoas apoiarem o projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É possível seguir o projeto no Instagram @sociedadedomar e acompanhar Bêca Arruda no perfil @becaarruda. Acessando o site www.sociedadedomar.com.br/sm também há mais informações sobre como ser parceiro e ajudar na produção de conteúdo de educação ambiental.