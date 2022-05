Professora pedófila é denunciada por marido em escola

Em abril deste ano, o marido de Olivia encontrou mensagens que mostravam o envolvimento entre a professora e o aluno

A diretora musical de um colégio na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi denunciada pelo marido à diretoria após se envolver sexualmente com um aluno de 17 anos.

Olivia Loiz Ortz, de 26 anos, é alvo de três investigações, sendo duas pelo crime sexual e uma por contato ilegal com o aluno para os crimes sexuais. Segundo o jornal local New Castle News, ela foi solta após pagar fiança de US$ 150.000.

Em abril deste ano, o marido de Olivia encontrou mensagens que mostravam o envolvimento entre a professora e o aluno. De acordo com o canal WFMJ, o marido também trabalha no distrito escolar e é obrigado a denunciar “qualquer exploração sexual, abuso ou má conduta”.

Segundo o próprio adolescente, ele teria ido à casa de Ortz diversas vezes e continuou a conversar com ela mesmo após descobrirem sobre o crime.

Olivia era professora substituta e atualmente aguarda julgamento.