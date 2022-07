Professora é encontrada morta a facadas na casa do ex-namorado, em Uruaçu

Ocorrência foi registrada no fim da manhã dessa segunda-feira (25), quando o corpo de Elenice Pereira foi encontrado na casa do ex-namorado

O corpo da professora Elenice Pereira Salgado, de 43 anos, foi encontrado pela polícia na casa de ex-namorado com sinais de facadas e golpes de barra de ferro, em Uruaçu, no norte de Goiás. O principal suspeito, identificado como José Edilson, fugiu da cidade, mas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em uma rodovia do Piauí.

Testemunhas contaram à polícia que a mulher e o ex-namorado discutiram um dia antes do crime, no domingo (24). Há dois meses, Elenice foi à Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), mas não quis registrar ocorrência e pedir medida protetiva contra o homem.

A Polícia Civil apreendeu a faca e a barra de ferro utilizados no crime para passar por perícia.