PMDF resgata filhote de tucano em escola na Asa Norte

Após pegarem o animal, os policiais conversaram com os alunos, respondendo várias perguntas sobre o trabalho de resgate

Agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) resgataram na manhã desta terça-feira (26) um filhote de tucano que caiu do ninho. O caso aconteceu no Centro Educacional Sigma da Asa Norte.

O pássaro caiu no pátio da escola, chamando a atenção de alunos da instituição. Os funcionários agiram rápido e conseguiram isolar o tucano em uma sala e acionar a PMDF. Após pegarem o animal, os policiais conversaram com os alunos, respondendo várias perguntas sobre o trabalho de resgate.

A ave foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas) e aparentava estar bem.