Professor é indiciado por estupro de vulnerável em AL

O caso veio à tona depois que mães de crianças de 9 anos relataram que suas filhas teriam sido tocadas nas genitálias pelo professor enquanto estavam dentro da sala de aula

A delegada Liana Franca, à frente do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro, anunciou nesta quarta-feira (6) que indiciou um professor de uma escola municipal da cidade pelo crime de estupro de vulnerável.

A investigação da Polícia Civil foi iniciada na terça-feira (5), quando depoimentos dos envolvidos no caso começaram a ser colhidos. A delegada informou que ouviu as mães, algumas testemunhas e a direção da escola. As crianças, que são as supostas vítimas, serão ouvidas em Juízo, na presença de um promotor, psicólogo e assistente social, para garantir um ambiente seguro e adequado para o relato delas.

Até o momento, o professor não foi encontrado para prestar depoimento às autoridades. A direção da escola tomou a medida de afastá-lo do cargo até a conclusão das investigações.

O inquérito policial está apurando o crime de estupro de vulnerável, uma vez que as vítimas envolvidas são menores de 14 anos. Segundo os relatos das crianças, o educador teria cometido os atos dentro da sala de aula e orientado os demais alunos a virarem de costas, de modo que não pudessem presenciar suas ações.