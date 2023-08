Procurado por homicídio é detido após denúncia anônima

Uma tatuagem nas costas do indivíduo chamou atenção dos PMs, com a seguinte frase: “preço da traição é a morte”

Um indivíduo de 41 anos, procurado pelas autoridades judiciais de Minas Gerais (MG) por um crime de homicídio, foi capturado em São Vicente, cidade localizada no litoral de São Paulo, após uma denúncia anônima levar à sua detenção.

Na terça-feira, dia 15, os policiais militares que responderam ao chamado notaram as tatuagens distintivas do infrator, porém uma delas se destacou em particular, com a inscrição: “A morte é o preço da traição”.

De acordo com o registro no Boletim de Ocorrência (BO), os agentes da polícia militar receberam uma denúncia e se dirigiram ao endereço fornecido, situado no bairro Boa Vista. No local, encontraram e identificaram Marcelo Oliveira, confirmando sua situação de procurado pela Justiça.