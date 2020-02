Primos morrem após serem atropelados por caminhão-pipa enquanto andavam de bicicleta

PUBLICIDADE 

Dois meninos de oito e dez anos morreram após terem sido atropelados nesta quinta-feira (6). De acordo com testemunhas, as crianças estavam andando de bicicleta quando o motorista de um caminhão-pipa perdeu o controle da direção e atingiu os meninos. Um deles morreu no local, e o outro foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Gabriel Jordão Alves, de oito anos, e Natan Guilherme Jordão, de 10, que eram primos, foram encaminhados ao IML. A polícia informou que o motorista do caminhão fugiu do local, e o veículo foi encaminhado à delegacia.

O caso ocorreu em Toritama-PB.

O Colégio Nova Alternativa, onde Gabriel e Natan estudavam, também lamentou o acidente por meio de nota: “Prestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos por tamanha tragédia”. Gabriel Jordão cursava o 3º ano do ensino fundamental, enquanto Natan Guilherme estava no 6º ano.