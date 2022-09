Preso tenta voltar a presídio com celular escondido no chinelo em GO

Segundo a Direção-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o detento foi levado para um hospital para colocar uma prótese e pegou o aparelho com um adolescente

Um preso foi flagrado na quinta-feira (8) tentando entrar no presídio com um celular escondido na borracha do chinelo, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado.

O homem foi levado para o hospital na quarta-feira (7) e passou por uma cirurgia na perna. A DGAP disse que, durante a internação, um celular já escondido no chinelo foi deixado por um menor de idade em um dos banheiros do hospital. O adolescente não foi localizado. O detento, então, pegou o calçado preparado e tentou entrar com ele no presídio.

Porém, quando ele passou pela revista com escâner corporal, os servidores viram o aparelho. O preso ainda pediu aos servidores para apagar os registros do flagrante e ignorar a situação, segundo a DGAP.

A direção da unidade abriu procedimentos internos para apurar o caso e vai aplicar as sanções disciplinares.