Preso suspeito de matar espancado idoso

A vítima era um lavrador que tentou impedir o furto de uma ovelha

A Polícia Civil prendeu um dos dois irmãos suspeitos de espancar até a morte o lavrador Miguel Ferreira de Matos, que tentou impedir o furto de uma ovelha. O suspeito foi abordado no escritório do seu advogado em Teresina, nesta segunda-feira (21).

De acordo com o delegado Bruno Ursulino, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem confessou o crime e relatou as agressões. O irmão dele, que é suspeito de ser cúmplice do espancamento, permanece foragido.

“Continuamos as investigações para efetuar a segunda prisão. Os irmãos conheciam o local porque cresceram na região. Eles passaram o dia do crime bebendo na casa do pai de um deles e usando drogas. No caminho, passaram próximo à propriedade de Miguel e subtraíram a ovelha. A vítima, tentando reaver o animal, teve o embate corporal, saiu bastante lesionado, teve hemorragia interna e faleceu nas proximidades”, explicou o delegado.

Conforme Bruno Ursulino, a investigação apontou para a participação efetiva dos irmãos. “No estado alterado pelo uso de álcool e entorpecentes, apenas um provavelmente não conseguiria dominar a vítima”, disse.

Entenda o caso



O lavrador Miguel Ferreira de Matos, de 68 anos, foi espancado após ter perseguido os dois homens suspeitos de roubarem uma ovelha na região da Usina Santana, Zona Sudeste de Teresina. O crime ocorreu no dia 29 de outubro deste ano.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu e faleceu.