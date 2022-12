Preso suspeito de estuprar menina de 12 anos em AL

De acordo com os policiais, a menina disse que o jovem era seu namorado

A polícia prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos em Tabuba, na Barra de Santo Antônio, Litoral Norte de Alagoas, na terça-feira (6). ao ser preso, ele estava com uma espingarda calibre 28.

Militares receberam uma denúncia de uma menina estava sendo abusada por um homem, que estava com uma arma de fogo.

De acordo com os policiais, a menina disse que o jovem era seu namorado e que com frequência mantinha relação sexual com ele.

Os dois foram levados para a delegacia da cidade e o adolescente foi autuado por ato infracional de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.