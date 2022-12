Volodimir Zelenski é escolhido Pessoa do Ano de 2022 pela revista Time

Também o “espírito da Ucrânia” recebeu as honras, um aceno à resiliência do país invadido pela Rússia na guerra que já dura quase dez meses

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi eleito pela revista Time como a Pessoa do Ano de 2022 nesta quarta-feira (7). A escolha marca o reconhecimento do ex-comediante como um líder de estatura global.

Também o “espírito da Ucrânia” recebeu as honras, um aceno à resiliência do país invadido pela Rússia na guerra que já dura quase dez meses.

A escolha ainda é vista como uma espécie de ataque velado ao presidente russo, Vladimir Putin, caminho que já tinha sido traçado por outras premiações internacionais deste ano.

Anunciado em outubro, o Nobel da Paz, concedido ao ativista bielorusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial e Centro de Liberdades Civis na Ucrânia, foi encarado como uma resposta ao avanço do autoritarismo na órbita do Kremlin. No mesmo mês, o Parlamento Europeu deu seu prêmio de defesa dos direitos humanos, o Sakharov, a nomes e instituições ucranianas, incluindo Zelenski.

OS ÚLTIMOS ESCOLHIDOS PARA PESSOA DO ANO DA TIME

2021: Elon Musk

2020: Joe Biden e Kamala Harris

2019: Greta Thunberg

2018: ‘Os guardiões’ (jornalistas perseguidos)

2017: Movimento contra o assédio

2016: Donald Trump

2015: Angela Merkel

2014: Equipes que combateram o vírus ebola

2013: Papa Francisco

2012: Barack Obama

2011: ‘O manifestante’ (pessoas que protestaram contra líderes autoritários, como na Primavera Árabe)

2010: Mark Zuckerberg