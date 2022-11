Preso suspeito de estuprar enteada durante 11 anos

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente era abusada pelo padrasto desde os quatro anos

Um homem de 58 anos, identificado apenas pelas iniciais J.F.V.D, foi preso, na manhã desta quarta-feira (2), suspeito de estuprar a própria enteada, de 15 anos, na cidade de Luzilândia, 234 km ao Norte de Teresina.

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido em Joaquim Pires, com apoio do Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município. A polícia não informou detalhes sobre as circunstâncias do crime.

Segunda prisão



Ainda nesta quarta-feira (2), a Delegacia de Luzilândia deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra A.C.J., de 20 anos, suspeito de roubar à mão armada uma motocicleta, no dia 12 de outubro deste ano, em Joaquim Pires. Uma segunda pessoa envolvida no crime ainda não foi identificada.

“Em ato contínuo, no bairro Igarapé, na cidade de Luzilândia, as equipes prenderam o jovem. O veículo roubado foi recuperado e já está em posse da vítima”, informou a Polícia Civil, através de nota.