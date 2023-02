Preso suspeito de estuprar a própria neta de quatro anos

A vítima relatou ao pai que o próprio avô teria praticado violência sexual contra ela

Foi preso preventivamente, um homem que é suspeito de estuprar a própria neta, de quatro anos de idade. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (8), em Maracaçumé, a 236 km de São Luís.

De acordo com o delegado regional da cidade de Zé Doca, Saulo Rezende, que acompanha o caso, a família da criança tomou conhecimento do crime no último dia 29 de janeiro, após a vítima relatar ao pai que o próprio avô teria praticado violência sexual contra ela. Diante do fato, a criança foi submetida a exame pericial, que atestou a violência sexual sofrida.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que as investigações do caso já vinham avançando desde a semana passada, quando tomou conhecimento do crime. A partir daí, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo judiciário e cumprida nesta quarta-feira.

Estupro de vulnerável no Maranhão

Um levantamento feito pelo g1 mostra que este é o 10º caso de estupro praticado contra crianças e adolescentes nos dois primeiros meses do ano no Maranhão. O caso mais recente foi o de um menino de 12 anos, em Brejo de Areia, a 386 km de São Luís.

A própria vítima procurou, no sábado (4), o Conselho Tutelar para denunciar os abusos sofridos. O delegado Rildo Portela disse que um exame de conjunção carnal comprovou a violência e, segundo o que foi apurado pela polícia, o menino foi estuprado seis vezes.

O suspeito de ter praticado as violências contra o menino foi identificado como Vagner da Silva Monteiro, ele é procurado pela polícia.