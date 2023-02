ONU Meio Ambiente adota software Brasileiro do IBICT/MCTI para sustentabilidade

A novidade, que foi desenvolvida em uma pesquisa conjunta entre o Ibict e a UTFPR, movimentou o mundo da sustentabilidade

O Lavoisier – uma ferramenta que promove a interoperabilidade entre os diversos sistemas e bases de dados de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) – acaba de ser indicado pela ONU Meio Ambiente para integrar sua plataforma mundial. A notícia foi dada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A novidade, que foi desenvolvida em uma pesquisa conjunta entre o Ibict e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), movimentou o mundo da sustentabilidade, uma vez que o Lavoisier permite a realização de conversões direta e indiretas entre as centenas de variáveis consideradas em um estudo de ACV, o que faz com que todas as informações sejam consideradas no momento da conversão e mantidas para uma análise muito mais completa.

O ibict trabalha neste conversor desde 2019 e, em 2022, conseguiu finalizar as conversões iniciais. A ONU avaliou a ferramenta e a submeteu ao seu Conselho Técnico Gestor (TMG, na sigla em Inglês) de sua plataforma GLAD (Global LCA Data Access). Uma vez avaliadas as conversões, o TMG sinalizou seu entusiasmo com os resultados alcançados e indicou seu interesse em integrar o Lavoisier na sua plataforma. A GLAD é uma rede global entre 12 países, a Comissão Europeia e a ONU Meio Ambiente, e que visa permitir a interoperabilidade de Inventários do Ciclo de Vida entre as diversas ferramentas utilizadas em nível global, favorecendo o compartilhamento de dados entre bancos baseados em diferentes padrões.

A partir da sinalização da ONU Meio Ambiente e da validação dos especialistas de diferentes países que compõem a GLAD, o modelo Lavoisier será integrado à plataforma, com potencial para se tornar o principal mecanismo de conversão de dados de ACV no mundo. Para o Ibict isso é muito importante, pois representa um reconhecimento internacional da pesquisa brasileira, se tornando uma referência mundial na área de ACV – técnica utilizada para dimensionar potenciais impactos ambientais de um produto ou serviço.

O Ibict tem atuado em diversas frentes, no intuito de promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico, tendo conquistado 11 prêmios no último ano, além de ter sido destaque em diversos eventos no Brasil e no exterior. Outros projetos e serviços mantidos pelo Ibict, como o Sistema Aberto de Observatórios para Visualização de Informações (VISÃO) e o modelo de preservação Hipátia, receberam o Selo Nacional de Modernização do Estado.

Um ponto alto de reconhecimento acadêmico diz respeito ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/Ibict/UFRJ), desenvolvido em parceria com a UFRJ que saltou da nota 4 para nota 6 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), um feito raro nesse tipo de avaliação, colocando o PPGCI do Ibict como um dos dois únicos Programas de Pós-Graduação de Excelência em Ciência da Informação do país.

Informação, ciência e tecnologia sempre estiveram presentes no cotidiano da sociedade em todas as áreas do conhecimento, promovendo avanços e melhorando a vida das pessoas a partir de pesquisas. Para que esse ciclo persista, é necessário que haja uma forte interação entre órgãos do governo, iniciativa privada e academia, a fim de estabelecer dinâmicas que garantam o acesso da população a produtos e serviços de qualidade com base nesses pilares fundamentais. E o futuro do Ibict é o de se consolidar como a grande ‘casa de informação’ nacional, uma instituição fundamental para o desenvolvimento do nosso país na área da ciência, tecnologia e inovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para agendamento de entrevistas ou para mais informações sobre a atuação e serviços prestados pelo Ibict, acesso o site oficial (https://www.gov.br/ibict) ou entre em contato com o Núcleo de Comunicação Social pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 3217- 6308/6491.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

SAUS Quadra 5, Lote 6, Bloco H – (61) 3217-6360 – Brasília – DF

CEP: 70070-912