Tempestade causa estragos em 1.200 casas de município no RS

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma tempestade na noite deste sábado (15) provocou uma série de estragos no município gaúcho de São Luiz Gonzaga, a 500 km de Porto Alegre.

Segundo a prefeitura, mais de 1.200 casas foram destelhadas ou sofreram outro tipo de avaria. A administração municipal fala em mais de 15 mil pessoas diretamente atingidas pelo temporal.

A tempestade teve cerca de 15 segundos intensos de queda de granizo, ventos muito fortes e chuva torrencial, de acordo com a prefeitura.

Em nota divulgada na manhã deste domingo (16), o prefeito Sidney Brondani (PP) afirmou que o município está atendendo desde a noite de sábado moradores que solicitaram lonas e outros tipos de auxílio.

“A situação é grave e atingiu quase metade do nosso município, com muitos transtornos e danos em escolas, unidade de saúde, residências e empresas. Foi algo semelhante a um ciclone que nos atingiu, mas tudo o que tinha de ser feito até o momento foi feito”, disse o prefeito.

O Rio Grande do Sul tenta se recuperar das enchentes de proporções históricas que devastaram municípios em maio. São Luiz Gonzaga fica na região turística das Missões, no noroeste gaúcho, que não esteve entre os locais mais afetados pela tragédia do mês passado.

A cidade tem quase 34,8 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com a prefeitura local, áreas do município seguiam sem luz e havia problemas no abastecimento de água na manhã deste domingo. A cidade teve quedas de postes da rede de energia elétrica e de árvores.

A administração municipal contabilizou prejuízos em pelo menos quatro escolas. Prédios de uma unidade básica de saúde e de um museu arqueológico também foram atingidos e apresentam danos em cobertura, janelas e outras partes.

O município prevê emitir ainda neste domingo um decreto de situação de emergência. A Brigada Militar, a PM gaúcha, solicita que pessoas evitem transitar por áreas atingidas.

A movimentação de curiosos estaria dificultando o trabalho das equipes que realizam consertos em serviços afetados pelo temporal, como o abastecimento de energia elétrica.

Alerta de chuva no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu na manhã deste domingo um alerta de chuva intensa com risco de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas na região metropolitana de Porto Alegre e em municípios da metade norte do estado -caso de São Luiz Gonzaga.

O aviso é válido até as 19h. A orientação da Defesa Civil é para que, em caso de “tempo severo”, a população busque abrigo e não atravesse alagamentos a pé ou de carro.