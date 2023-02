Influenciadores reclamam por serem esquecidos em encontro com Lula e Janja

Segundo Preta, os comunicadores que ficaram de fora estão cansados de falar sobre isso. “Quando precisarem, vocês chamam”, ironizou

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, com um grupo de influenciadores digitais simpáticos ao governo provocou desconforto e críticas de comunicadores não convidados para o evento, realizado nesta quarta-feira (8), no Palácio do Planalto. Entre as pessoas descontentes está a artista e ativista Preta Ferreira, que reclamou nas redes sociais.

“Teve encontro com Lula e eu recebi várias queixas de comunicadores que não foram convidados. Eu também não fui. Acho que a nossa comunicação deve ser irrelevante nesse momento. Deve ter sido por isso que o convite não veio. A esquerda sendo esquerda”, disse.

Segundo Preta, os comunicadores que ficaram de fora estão cansados de falar sobre isso. “Quando precisarem, vocês chamam”, ironizou. A ativista reclamou também da falta de articulação para levar informações para os movimentos sociais. “Fica difícil fazer política dessa forma”.

A comunicadora Debora Baldin, que fez campanha para o PT nas duas últimas campanhas presidenciais, também não gostou de ficar fora do encontro. “Tô começando a achar que é pessoal o problema

onosco, eu e a Sabrina Fernandes não somos chamadas para absolutamente nada, ainda que tenhamos nos esfolado na campanha. O que explica? Dúvida sincera mesmo”, pontuou.

A ausência de Debora e Sabrina Fernandes, do canal de divulgação científica e política Tese Onze, foi motivo de reclamações direcionadas a Janja, articuladora do encontro.

“Gente, a reunião de hoje foi a primeira de muitas. Esse é o momento de união e reconstrução. Temos muito trabalho pela frente. Vamos focar nisso”, respondeu a primeira-dama, no Twitter.

A jornalista Cynara Menezes, do site Socialista Morena, compartilhou reclamações de comunicadores não convidados e fez uma comparação entre direita e esquerda.

“Fazer a corte, cortejar, são sinônimos de bajular. Toda corte quer ter seus cortesãos. Neste aspecto, políticos de esquerda e direita não se diferenciam tanto”, afirmou.

Jornalista e ativista, William De Lucca também não foi chamado. “A galera esqueceu rápido demais que eu existo”, disse.

Entre os presentes no café com Lula e Janja estavam os ativistas Raull Santiago, Camila Moradia e Renê Silva, as atrizes Bárbara Paz, Luisa Arraes e Ana Hikari, o ator Caio Blat, a ex-BBB Gleici Damasceno, a DJ Jude Paula e a blogueira Rainha Matos.

Os temas do encontro foram resgate da democracia e combate às fake news. Lula agradeceu o apoio dos influenciadores, e em tom de brincadeira falou sobre a criação do “Ministério do Namoro” e beijou Janja.