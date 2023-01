Preso suspeito de atear fogo e matar mulher após discussão em bar

As investigações apontaram que o suspeito não tinha nenhuma relação afetiva com a vítima, mas bebiam juntos no local

Um homem em situação de rua foi preso após confessar que matou uma mulher ao atear fogo nela durante uma discussão em um bar de Goiânia, segundo a Polícia Civil. As investigações apontaram que Cristiano Nunes da Silva não tinha nenhuma relação afetiva com Ana Paula Alves de Souza, mas bebiam juntos no local. O processo contra ele está em segredo de Justiça.

O fato aconteceu na manhã do dia 19 de dezembro de 2022, no Setor Jardim Europa e o homem foi preso na última quarta-feira (11). O delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, relata que o homem contou que a discussão começou quando a mulher jogou objetos dele no chão. "Eles não tinham relação afetiva, eram conhecidos e bebiam juntos. Se desentenderam no bar e o autor praticou o homicídio por esse desentendimento. O namorado da vítima também estava no local", disse o delegado. Segundo as investigações, Cristiano já tinha passagens por homicídio e violência doméstica. Ana chegou a ser socorrida, mas morreu quatro dias depois no hospital. "Após a prisão, o autor confessou o crime, alegando que teria perdido a cabeça na discussão e afirmou que se arrependia de ter matado a vítima. Alegou que não sabia que Ana Paula havia morrido, pois, depois de atear fogo em seu corpo, ele fugiu do local", descreve a ocorrência. A Polícia Civil ainda informou que a imagem de Cristiano foi divulgada pela possibilidade do surgimento de novas vítimas ou provas do crime. Ele foi encaminhado para o presídio e segue à disposição da Justiça.