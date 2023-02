Preso suspeito de abusar de criança e duas adolescentes

O crime aconteceu quando as vítimas, com idades entre 10 e 15 anos, estavam brincando em uma piscina numa área de lazer

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de abusar de uma criança e duas adolescentes em uma piscina na tarde de terça-feira (7), no bairro Valentina Figueiredo, na zona sul de João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 15h30, quando as vítimas, com idades entre 10 e 15 anos, estavam brincando em uma piscina numa área de lazer. O homem teria se aproximado das vítimas e tocado com as mãos nas partes íntimas delas.

Assustadas, as vítimas teriam relatado o ocorrido para algumas pessoas próximas que, revoltadas com os relatos, tentaram linchar o suspeito. Mesmo agredido, o homem fugiu para um apartamento em um condomínio.

Os responsáveis pelas vítimas acionaram a Polícia Militar, que localizou o suspeito e encaminhou o homem para a Central de Polícia de João Pessoa.

O homem suspeito de abusar da criança e das adolescentes está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude e aguarda pelos procedimentos investigativos e judiciais.