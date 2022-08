Preso por matar esposa infarta e morre na cadeia

Samy estrangulou e desfigurou o rosto a esposa, Ayend, em casa, onde moravam com os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos, no Rio de Janeiro

Preso por assassinar a esposa em abril, Samy Foaud Hammad morreu na última sexta-feira (29) após infartar no presídio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o homem passou mal na última quarta e foi levado ao hospital, mas dois dias depois faleceu. Samy estrangulou e desfigurou o rosto a esposa, Ayend, em casa, onde moravam com os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos, no Rio de Janeiro. Após o crime, o homem avisou aos parentes da vítima e colegas de trabalho que havia matado Ayend. Segundo amigos e familiares, o casal teria tido uma briga no dia do assassinado, onde Ayend teria dito querer se o divórcio e Samy não aceitou. Quando foi preso, o homem disse ter tido um "surto" durante a briga por acreditar estar sendo traído.