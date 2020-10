Preso por assédio sexual teria sido estuprado em presídio de Santa Catarina

PUBLICIDADE

Um suposto caso de estupro dentro do Presídio Regional de Concórdia está sendo investigado pela Polícia Civil, em Santa Cantarina. Segundo informações, um interno teria avisado a direção do local sobre o episódio. Por meio de nota, o Departamento de Administração Prisional (Deap) explicou ter recebido a denúncia no dia 18 de setembro.

Ainda de acordo com o órgão, o detento, que também está preso pelo mesmo crime, teria sido dopado com medicamentos e estuprado por outros internos. “Imediatamente o detento foi levado à Delegacia de Polícia para registro de Boletim de Ocorrência. Logo após, o interno foi encaminhado ao IGP para exame de corpo de delito”, informou o departamento.

O Deap ainda informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e os possíveis responsáveis. “Todas as medidas legais e periciais foram tomadas.”