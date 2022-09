Preso por ameaçar ex-namorada com mensagens via Pix

Para escapar dos bloqueios nas redes sociais, ele passou a fazer as movimentações financeiras e enviar mensagens pelo aplicativo do banco

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (19), em Cuiabá, por perseguir e ameaçar a ex-namorada ao enviar Pix de pequenos valores com mensagens de ameaças e injúrias à ela, segundo a Polícia Civil.

A ex-namorada, de 21 anos, tinha medidas protestivas expedidas pela Vara de Violência Doméstica da capital que o proibiam, inclusive, de qualquer tentativa de contato. Porém, mesmo assim, segundo a polícia, a vítima recebia mensagens dele por aplicativos.

Nesta segunda-feira, após novas mensagens nas redes sociais e o registro de um boletim de ocorrência, a polícia localizou o suspeito em um shopping popular, onde trabalha, em Cuiabá.

Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de perseguição, injúria e descumprimento de medidas protetivas. Segundo a polícia, ele deve ser encaminhado para audiência de custódia.

Canais de atendimento



Medida Protetiva online – Pode ser solicitada pelo site. Clique em “Solicitar Medida Protetiva” e depois em “Iniciar Pedido de Medida Protetiva”.

SOS Mulher – Botão do Pânico – Aplicativo que deve ser instalado no celular e poderá ser utilizado para mulheres com medidas protetivas determinadas judicialmente e que morem em em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, cidades com unidades do Ciosp instaladas.