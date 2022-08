Preso dentista suspeito de estuprar e assediar funcionárias e pacientes

Ao menos sete denúncias já foram feitas

Um dentista de 43 anos foi preso por estupro e assédio que teriam sido cometidos contra recepcionistas e pacientes entre os anos de 2020 e 2022 em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Fadi Mohamad Abou Hemine foi detido na última quinta-feira (18) pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), no consultório dele, no Centro de Linhares.

Segundo a delegada Silvana Paula Castro, durante as investigações, as vítimas relataram que o investigado as submetia ao constrangimento.

“Ele fazia cantadas durante o atendimento, passadas de mãos no corpo, seios, em suas partes íntimas, sempre após procedimento que precisava utilizar anestesia, o que impossibilita às vítimas de falar ou gritar. Além disso, o investigado, para algumas vítimas, mostrou suas partes íntimas e seu órgão genital”, contou a delegada Silvana Paula Castro.

Ainda de acordo com a responsável pelas investigações, ficou comprovado que o suspeito também assediava as recepcionistas e que estuprou algumas ao submetê-las a práticas de atos libidinosos, por meio de ameaças e violência.

A delegada disse ainda que as vítimas relataram que têm medo de sofrerem represália pela denúncia, caso o investigado seja solto.

Outras denúncias

Além das sete denúncias recentes de assédio e estupro no consultório odontológico de Hemine, o dentista é investigado em outros casos, um de violência doméstica contra a companheira dele, em que foi indiciado por lesão corporal.

O suspeito também é investigado por ter feito cantadas e até molestado, durante dois anos de tratamento, uma jovem que, na época dos abusos, tinha 15 anos.

A delegada do caso disse ainda que existe outra vítima, uma ex-funcionária, que teria sofrido importunação sexual.

O dentista foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão preventiva, e foi encaminhado ao sistema prisional.

Na última sexta-feira (19), outras duas mulheres, que se apresentaram como vítimas do dentista, fizeram novas denúncias contra o profissional.