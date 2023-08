Prefeito de cidade na Bahia recebe alta após ser baleado no pescoço

Danilo de Babão conversava com a noiva por chamada de vídeo no momento em que foi baleado na região do pescoço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O prefeito de Muritiba (BA), Danilo de Babão (PSD), recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (9), dois dias após ser baleado na região do pescoço.

O prefeito agradeceu as orações e energias positivas para ele ficar bem. “Agradecer a todas orações e apoio que recebi nesse momento tão delicado. As energias positivas enviadas pelo meu povo me ajudaram a receber alta com brevidade”.

Na segunda-feira (7), a polícia foi acionada pela noiva do prefeito, que conversava com ele por chamada de vídeo no momento em que ele foi baleado na região do pescoço.

O prefeito teve bens levados da cena do crime, o que levantou a possibilidade de tentativa de latrocínio, segundo a polícia.

O partido do prefeito levantou a possibilidade de “atentado”.

O PSD da Bahia disse que o presidente estadual da legenda, Otto Alencar, solicitou a investigação do caso às autoridades estaduais.

“Não podemos aceitar qualquer tipo de atentado e seguiremos firmes acompanhando os fatos”, disse o PSD da Bahia, em nota.