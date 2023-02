Prédio desaba após terremoto na Turquia

O terremoto tirou a vida de pelo menos 500 pessoas e deixou milhares feridos

Vídeos publicados nas redes sociais, mostram o desabamento de um prédio, após um forte terremoto ocorrido na Turquia, ocorrido na madugada desta segunda (6).

As imagens foram feitas na cidade de Sanliurfa, no sudeste do país. Segundo os últimos dados publicados pelo governo turco, o terremoto tirou a vida de pelo menos 500 pessoas e deixou milhares feridos.

Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria nesta segunda-feira (6), causando mais de 500 mortes e deixando milhares de pessoas feridas. O tremor também foi sentido no Chipre e no Líbano.