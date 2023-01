Policial rodoviário federal reage a assalto e atira em suspeito

O policial saía da unidade hospitalar com a esposa, onde foram visitar a mãe do agente

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito, em frente ao Biocor Instituto, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (25).

O policial saía da unidade hospitalar com a esposa, onde foram visitar a mãe do agente, quando o suspeito se aproximou da mulher. O PRF percebeu a ação e baleou o homem, que foi atendido inicialmente no Biocor e, posteriormente, transferido em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi atingido por cinco disparos, sendo um no olho direito, outro na mão direita, um no lado esquerdo do tórax, um no braço e outro no ombro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava com um revólver calibre 38 com quatro munições, sendo uma com indícios de que tentou disparar. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a versão do policial rodoviário federal conta que, durante os disparos, foi possível perceber alguns carros em alta velocidade deixando o local.

Os policiais militares realizaram buscas na região e encontraram um dos veículos suspeitos de dar cobertura ao assaltante baleado. Um homem e uma mulher foram apontados como suspeitos da tentativa de assalto após darem uma versão contraditória para os policiais. O casal foi conduzido para a delegacia.

O policial e a esposa não se feriram. O agente teve a arma (da PRF) apreendida. A corporação acompanha o caso. O agente foi conduzido à delegacia para registrar a ocorrência.