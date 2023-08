Policial penal é preso após tentar entrar com celulares e até cerveja em presídio de Bangu

A apreensão ocorreu no momento em que uma revista era feita para ingresso no plantão

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Com 13 celulares, cerca de cem chips telefônicos em uma caixa de fósforo, além de drogas e cervejas, um policial penal foi preso na manhã desta terça (15), ao tentar ingressar no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A apreensão ocorreu no momento em que uma revista era feita para ingresso no plantão. O nome do agente não foi divulgado e, segundo a Polícia Civil, ele não quis se manifestar.

Em nota, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) afirmou que intensificou a fiscalização nas portarias, inclusive na entrada de servidores.

“Como resultado, ao longo dos últimos meses, a secretaria impediu o ingresso de grande quantidade de substâncias supostamente entorpecentes e outros materiais”, diz a nota.

A secretaria informou que o servidor pretendia ingressar no Instituto Plácido Sá Carvalho, uma das unidades do complexo penitenciário. “A Seap encaminhou o servidor para a 34ª DP (Bangu) e vai abrir um Processo Administrativo Disciplinar para apurar as responsabilidades do policial penal no ocorrido”, disse.

Ainda não se sabe se o servidor recebeu dinheiro para entrar com o material na cadeia.