Policial militar morre afogado durante operação

Segundo colegas, a equipe da PM fazia uma campana à procura de traficantes que se esconderam em uma área de mangue

Um policial militar do Rio Grande do Norte morreu afogado, em serviço, durante uma operação que aconteceu na tarde de quinta-feira (22) no rio Jundiaí em Macaíba, na Grande Natal.

Paulo Fabyanni da Silva Fernandes tinha 40 anos e havia entrado na Polícia Militar em 2001. Ele era 2º sargento e trabalhava na 1ª Companha do 11º Batalhão da PM, sediado no município.

Segundo colegas, a equipe da PM fazia uma campana à procura de traficantes que se esconderam em uma área de mangue e, ao ver os policiais, fugiram a nado pelo rio. Os criminosos abandonaram um bote, na fuga.

O sargento se distanciou da patrulha. Ele desconfiou que havia droga dentro do bote, informou aos colegas que sabia nadar e entrou no rio. No entanto, o local era uma área de mangue, ele ficou preso às árvores e lama e acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelos colegas, que não conseguiram mais contato com o sargento. Ao chegar ao local, os bombeiros já encontraram o homem sem vida. O corpo foi levado até a margem do rio e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil foram acionados.

“Infelizmente ele assumiu esse risco, ao tentar concluir sua missão. Já soubemos que era um policial bem dedicado e infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade”, afirmou o delegado de plantão Marcelo Aranha.

Em nota, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar lamentou a morte do colega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Reconhecemos a dedicação e todo empenho em cumprir a justiça, em lutar nos movimentos para melhoria da tropa e pelo excelente policial que foi este guerreiro, que perdeu a sua vida cumprindo a missão e combatendo a criminalidade. Que seja sempre lembrado e honrado por seus feitos e por ter dedicado a sua vida em servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida”.