Policial mata sete pessoas no Paraná, sendo seis da própria família

Um homem, que seria policial militar lotado no 19º de Toledo, teria cometido o assassinato de familiares nas cidades de Céu Azul e Toledo

No fim da noite desta quinta-feira, 14, e no início desta sexta-feira, 15, um homem, que seria policial militar lotado no 19º de Toledo, teria cometido o assassinato de familiares nas cidades de Céu Azul e Toledo. Na sequência teria tirado a própria vida, na cidade de Toledo.

O policial militar foi identificado como sendo Fabiano Junior Garcia. Ele teria tirado a vida de oito pessoas, sendo seis de sua família.

As primeiras informações afirmam que o PM tirou a vida de dois dos seus filhos em uma localidade da área rural da cidade de Céu Azul. Em seguida, ele se dirigiu a Toledo, onde teria feito mais vítimas em pontos distintos da cidade. A princípio Centro e região da Grande Pioneira.

Ele ainda teria tirado a vida de sua mãe, de um irmão e de mais um filho, além da esposa identificada como Kassiele Moreira. O PM tirou a vida da esposa na residência do casal, localizada na Rua Rui Barbosa, na região central da cidade.

O homem ainda matou mais duas pessoas, mas até o momento não existem informações se eram familiares.

Em seguida, ele saiu da casa e tirou a vida dentro do seu carro, um GM Vectra, de cor branca. O automóvel foi conduzido até o pátio do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo (19º BPM).

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas aos locais, mas puderam apenas constatar os óbitos.

Equipes da Polícia Militar, Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), Polícia Civil (PCPR) e da Criminalística também estiveram presentes. As investigações sobre o caso tiveram início e a qualquer momento novidades podem ser divulgadas.

O Instituto Médico Legal (IML) das cidade de Toledo e Cascavel foram deslocados aos endereços para recolher o corpo das fatalidades. A maior parte delas ainda não foi identificada.

Fabiano Junior Garcia atuava como Policial no 19º BPM, lotado no município de Toledo. Ainda não se sabe se ele teve um surto psicótico ou algum outro problema psiquiátrico.