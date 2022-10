Policial civil e empresário morrem em queda de ultraleve

As autoridades ainda não informaram o que causou o acidente

O policial civil Cristiano Dantas de Melo e o empresário Gleidson Solano Carneiro de Carvalho morreram após a queda de um ultraleve na região da Barra do Vento, zona Rural de Boa Vista, nesse domingo (9).

Dantas, como era conhecido na corporação, atuava na Polícia Civil havia 18 anos e trabalhou em diversas unidades policiais, como o Grupo de Resposta Tática (GRT), Núcleo de Inteligência e na Secretaria de Segurança Pública.

Por meio de nota, a Civil lamentou o falecimento do agente. “Expressamos nossas condolências aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los neste momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca o amparo na Fé”.

A Polícia Civil também emitiu nota de pesar pela morte de Gleidson de Carvalho, que era cunhado de outro agente, lamentando a “perda irreparável” e prestando solidariedade à família.

O corpo de Dantes vai ser velado até o meio dia no Sindicato dos Policiais Civis, na zona Oeste de Boa Vista. Depois, será levado a Manaus, com escolta do GRT. Já velório do empresário será na Orsolu.