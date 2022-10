Dia Nacional da Prevenção da Obesidade: mais de 55% da população no DF apresenta excesso de peso

No mês de combate ao problema, especialista fala sobre o risco de doenças cardiovasculares causadas por excesso de peso

Instaurada no dia 11 de outubro, o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade serve para fortalecer os problemas causados pela doença, que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. A obesidade é um dos principais fatores de risco para várias doenças não transmissíveis (DCNTs), a exemplo das doenças cardiovasculares, tais como hipertensão, acidente vascular cerebral e várias formas de câncer. Um fato que preocupa bastante é que mais da metade dos moradores do DF, segundo o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estão acima do peso, cerca de 570 mil pessoas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a obesidade é um dos fatores mais graves para o aparecimento de doenças cardiovasculares. O cardiologista e intervencionista do Instituto do Coração de Taguatinga (ICTCor), Ernesto Osterne, explica que a obesidade é uma doença que pode trazer grandes riscos ao coração. “Ser obeso aumenta as chances de doenças cardiovasculares, pois o acúmulo da gordura abdominal faz subir a pressão arterial e os níveis de colesterol conhecido como ruim, o LDL. Assim, a obesidade pode atrapalhar o ritmo do coração com aparecimento de arritmia, levando, por exemplo, a um infarto agudo do miocárdio.”, conta.

Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do Índice de Massa Corporal (IMC). Consideram-se obesas as pessoas com IMC superior a 30. Já as que têm IMC entre 25 e 29,9 são portadoras de sobrepeso. A má alimentação e o sedentarismo são fatores determinantes para a obesidade, uma vez que o acúmulo de gordura corporal ocorre pela baixa quantidade de calorias que são queimadas.

Cuidar da saúde é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Esse cuidado proporciona efeitos em curto e médio prazo, como maior disposição no dia a dia, e principalmente para o futuro, atuando na prevenção de doenças.

“Estar atento aos sinais do corpo e adotar hábitos saudáveis, como os cuidados com a alimentação e a prática regular de exercícios físicos, são medidas fundamentais para combater a obesidade e outras doenças associadas a ela”, diz o cardiologista o ICTcor.