Policial civil é baleado em roubo na Pompeia, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um policial civil lotado no Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) foi baleado durante um roubo no final da tarde desta terça-feira (6) na rua Barão do Bananal, na Pompeia, zona oeste de São Paulo.

O policial foi abordado em frente ao hospital São Camilo. Ele foi encaminhado para o mesmo centro médico, onde passa por uma cirurgia. A abordagem ao policial foi toda registrada por câmeras de monitoramento. As imagens mostram o criminoso e o policial sentados em suas motos. Eles estão separados por uma outra motocicleta parada. Os dois parecem conversar normalmente, mas logo o policial civil entrega seu celular para o ladrão, que já havia mostrado a arma. A filmagem prossegue até os dois se levantarem. Uma outra câmera registrou o momento que ambos passam a brigar. Baleado, o policial cai no asfalto. O bandido então rouba a arma do agente público e foge. Equipes das polícias Civil e Militar foram até o local e iniciariam uma busca pelo homem. Um helicóptero Pelicano da Polícia Civil também auxiliou a ação. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Até o início da noite o homem seguia foragido.