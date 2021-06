Policiais que mataram jovem que fez post sobre Lázaro são afastados

Agentes disseram que a vítima teria os ameaçado com uma faca. A família nega e ressalta que a casa dele foi invadida sem mandado judicial

Os três policiais que participaram da morte do jovem Hamilton Cesar Lima Bandeira, de 23 anos, na última sexta-feira (18), foram afastados. O caso ocorreu em Presidente Dutra-MA. O jovem havia feito uma postagem nas redes sociais desejando “boa sorte” a Lázaro Barbosa de Sousa, procurado há 14 dias.

Familiares disseram que o jovem fez o post devido a transtornos mentais que o acompanhavam desde criança. Mesmo assim, três policiais civis foram à casa dele e atiraram duas vezes contra Hamilton. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital da região com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Os policiais disseram que Hamilton teria os ameaçado com uma faca. A família contesta essa versão e relembra que os agentes ‘invadiram’ a residência sem um mandado judicial.

“Essa de falar que atiraram no Hamilton porque não atendeu a ordem policial é mentira. Todos no povoado conheciam como ele era. Ele tomava remédio controlado, todos sabem como são as pessoas assim. Isso não justifica a injustiça que fizeram com ele. É uma vida. O menino não teve nem a chance de se defender”, contou Ana Maria, mãe do rapaz, ao portal G1.

“Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá assassinando ele. E ele não usava ferramenta nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá, foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos”, disse Antônio Bandeira, pai de Hamilton.

Além do afastamento dos três policiais envolvidos no caso, o comando da Polícia Civil também enviou agentes do Departamento de Homicídios e da Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor) para investigar a conduta dos policiais.