Polícia prende dono de arma usada em ataque em escola no Ceará

Aléxia Souza

Rio de Janeiro, RJ

A Polícia Civil do Ceará prendeu nesta quarta (19) o dono da arma usada por um adolescente de 15 anos suspeito de atirar em três colegas dentro de uma escola estadual em Sobral (a 240 km de Fortaleza). Uma das vítimas morreu e os outros dois estudantes receberam alta. O caso ocorreu no dia 5 deste mês.

Agentes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Sobral cumpriram o mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão contra Antônio Felipe de Sousa, 33.

Ainda segundo a polícia, o preso tem registro de CAC (Colecionador, Atirador desportivo e Caçador) e era investigado por comércio ilegal de arma de fogo. A corporação não soube informar, até a noite desta quarta, se ele já tinha advogado.

As buscas resultaram nas apreensões de computadores e aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas diligências sobre o caso.

Sousa foi inicialmente conduzido à Delegacia Regional de Sobral e, depois, encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário.

A Polícia Civil disse que dará continuidade às investigações para esclarecer como a arma de fogo chegou às mãos do adolescente suspeito de atirar nos três colegas. O suspeito de 15 anos foi apreendido no último dia 5.

Inicialmente, a polícia declarou que a arma pertencia ao pai do adolescente, que havia afirmado isso em depoimento. Mas, ao checar informações, descobriu-se que ela pertence a Sousa. Os investigadores ainda tentam identificar a relação dele com o jovem.

Segundo a polícia, o adolescente relatou que sofria bullying na escola e, por isso, teria premeditado o ataque. Os disparos ocorreram na escola estadual de ensino médio Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré, segundo a Secretaria Estadual da Educação.

Testemunhas disseram aos policiais que o adolescente acessou a escola normalmente, com a arma escondida na mochila. Os tiros foram dados dentro da sala de aula e causaram pânico entre alunos e funcionários. O jovem deixou o local, mas foi encontrado pelos policiais perto da casa dele.

Dos três jovens feridos, um levou um tiro na cabeça. O adolescente Júlio Cesar de Sousa Alves, 15, morreu no último dia 8, na Santa Casa de Sobral, no Ceará, onde estava internado desde o dia do crime.

Um segundo jovem, atingido na perna, recebeu atendimento no setor de ortopedia do hospital e não corre risco de morte. Ele passou por cirurgia e encontra-se em estado estável.

A terceira vítima foi atingida por um tiro de raspão na cabeça e logo recebeu alta.

No Brasil, o número de armas de fogo nas mãos dos CACs chegou a 1 milhão em julho deste ano. Essas categorias têm sido as mais beneficiadas por normas editadas na gestão Jair Bolsonaro (PL) que facilitaram o armamento da população.

O crescimento foi de 187% em relação a 2018, antes do atual governo, segundo dados do Exército obtidos via LAI (Lei de Acesso à Informação) pelos institutos Sou da Paz e Igarapé.