Polícia investiga desaparecimento de turista em navio

A principal suspeita é de que o turista de 40 anos tenha caído no mar ontem (13), após uma discussão com seu companheiro

O desaparecimento de James, um turista norte-americano em uma viagem de cruzeiro entre a Europa e o Brasil está sendo investigado pela polícia desde que o navio atracou no Recife, em Pernambuco, nesta quinta-feira (14). De acordo com testemunhas, ele estava viajando com seu companheiro.

A principal suspeita é de que o turista de 40 anos tenha caído no mar ontem (13), após uma discussão com seu companheiro, que é mexicano. Não se sabe ainda se ele se jogou, caiu ou foi empurrado.

De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, o homem teria desaparecido por volta das 5h, mas somente às 9h seu companheiro informou sobre seu desaparecimento. A cabine em que o casal estava hospedado foi interditada. Outro passageiro informou que o nome de James foi chamado nas cabines e corredores do navio.

O caso está sendo investigado em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Civil e a Capitania dos Portos de Pernambuco.