Polícia dos EUA flagra carro com touro gigante no banco do passageiro

No meio da manhã de ontem (30), por volta das 10h, a policia de Norfolk, em Nebraska, Estados Unidos, recebeu uma ligação um tanto quanto inesperada, avisando que um homem dirigia um carro na rodovia com um touro gigante no banco do passageiro.

Na hora da ligação, os policiais pensaram se tratar de um bezerro, um animal pequeno ou que realmente caberia no veículo, disse o capitão da polícia Chad Reiman ao News Channel Nebraska Northeast.

O motorista, identificado como Lee Meyer, adaptou o automóvel para transportar o seu grande pet, que é chamado Howdy Doody. O animal pertence à raça Watusi, uma espécie de gado famosa na África por ter chifres gigantescos.