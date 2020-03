Polícia Civil prende quadrilha que vivia no Acre e atuava na Bolivia

PUBLICIDADE 

Dez quilos de dinamites foram apreendidos pela Polícia Civil na tarde dessa quarta-feira (4), em Basileia, interior do Acre. Os explosivos foram encontrados na casa de um suspeito de roubos.

O homem faz parte de uma quadrilha presa na noite do dia anterior, pela polícia acreana, suspeita de assaltar uma joalheira na Bolívia. A quadrilha já era investigada por invadir e tentar explodir os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil em agosto do ano passado.

Ao total, dez pessoas envolvidas no roubo a joalheria foram detidos. As investigações continuaram e a polícia chegou aos explosivos na casa de um dos presos. O homem é brasileiro, mas mora na Bolívia.