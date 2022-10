Polícia Civil de Goiás e da Bahia realizam a operação “Agro Defense”

As investigações realizadas pela PCGO apontam que vários criminosos teriam invadido uma fazenda na cidade de Água Fria

Nessa primeira semana de outubro, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa, em cooperação com a Polícia Civil do Estado da Bahia, deflagrou a Operação Agro Defense.

Durante a operação 3 pessoas foram presas, sendo 1 na cidade de Formosa e 2 no Estado da Bahia, mais precisamente nas cidades de São Desidério e Luiz Eduardo Magalhães. Outros 3 suspeitos seguem foragidos.

As investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás apontam que vários criminosos teriam invadido uma fazenda na cidade de Água Fria e empregado grave ameaça com o uso de armas de fogo, feito vários reféns e subtraído quase R$ 2.000.000,00 em defensivos agrícolas.

O roubo ocorreu na noite do dia 09 do mês de novembro do ano de 2019. Na ocasião os criminosos utilizaram várias armas longas e curtas e renderam todos os funcionários da fazenda onde os defensivos se encontravam.

Utilizando de extrema violência, os suspeitos entraram na fazenda, arrombaram as portas de todas as casas, renderam as vítimas, subtraíram todos os seus aparelhos celulares e mecanismos de comunicação e posteriormente trancaram as vítimas em um cômodo, ficando um dos assaltantes vigiando as pessoas que ali estavam com a liberdade restringida.

Logo em seguida o grupo criminoso chegou com um veículo de grande porte ao local iniciou o carregamento da carga. O grupo especializado sabia identificar os produtos utilizados nas lavouras e subtraiu apenas os defensivos agrícolas de alto valor.

Durante o carregamento, a todo tempo parte do grupo que ficou com os reféns ameaçava os funcionários da fazenda. Os autores encontravam-se todos com capuz para dificultar sua posterior identificação.

Após o cometimento do crime os membros da associação criminosa saíram da Fazenda. Na ocasião eles levaram os aparelhos celulares dos funcionários, além de um veículo que se encontrava no local. Tanto o veículo quanto os celulares foram posteriormente abandonados nas proximidades.

De posse dos defensivos subtraídos, os suspeitos utilizaram um veículo de grande porte marca Scania de cor vermelha, clonado, para realizar o transporte.

O produto roubado foi encaminhado ao Estado da Bahia. As investigações realizadas pela Polícia Civil ainda apontam que a associação criminosa revendia os defensivos pulverizadamente, passando para os receptadores pequenas quantidades do produto, para não chamar a atenção das autoridades sobre sua origem ilícita.

As investigações culminaram em uma extensa gama de diligências, iniciadas na Delegacia de Polícia de Planaltina e posteriormente encaminhadas ao Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa.

Foi necessário o uso de vários mecanismos investigativos para que se obtivesse êxito em esclarecer a autoria do crime. Foi possível também descobrir que as informações sobre a dinâmica da fazenda foram passadas por um funcionário de uma empresa terceirizada fazer obras no local.

Restou demonstrado que grande parte da associação criminosa residia no estado da Bahia, mas a iniciativa do crime partiu de pessoas residentes na cidade de Formosa. Um desses informantes ainda possuía total acesso à fazenda e a confiança dos proprietários e funcionários do local.

Identificados os suspeitos da prática do crime, foi realizada representação pela prisão preventiva, sendo a medida prontamente deferida pelo Poder Judiciário em relação a 7 (sete) deles. Foi possível também esclarecer que os membros do grupo criminoso possuem, em sua grande maioria, diversos registros de envolvimento em crimes patrimoniais.

Restou ainda apurado na investigação que aos 07 (sete) dias do mês de setembro do ano de 2021 um dos suspeitos, JORGE DIEGO BASTISTA PACHECO, foi morto em confronto com a Polícia Militar do Estado da Bahia logo após roubar um caminhão. Aponta a ocorrência que na perseguição JORGE DIEGO chegou a atirar contra os policiais, acertando o para-brisas da viatura.

Durante a Operação Agro Defense dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Um dos suspeitos de passar informações sobre a dinâmica da fazenda e sobre os defensivos que ali se encontravam no dia do crime foi preso pelo Grupo de Investigação de Homicídios na cidade de Formosa.

Os suspeitos FABRÍCIO QUEIROZ SILVA, FRANCISCO ARAÚJO SANTOS e GIORLAN CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO seguem foragidos. A colaboração da população, comunicando às autoridades qualquer informação sobre o paradeiro dos foragidos é de extrema relevância para o cumprimento das ordens judiciais.

Vale ressaltar que os membros da associação criminosa investigada são de alta periculosidade e, em sua maioria, contumazes praticantes de crimes patrimoniais.

As investigações seguem por parte do Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa visando responsabilizar outros suspeitos envolvidos no crime.