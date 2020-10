Polêmica: famosa no Tik Tok, menina de 13 anos assume namoro com jovem de 19

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (26) internautas usaram o twitter para comentar sobre o caso envolvendo R., uma menina de 13 anos famosa no Tik Tok, e Pietro, um rapaz de 19 anos, também criador de conteúdo na rede social. Os dois assumiram namoro e, pela diferença de idade, internautas estão acusando o jovem de pedofilia.

Os dois têm uma conta juntos no TikTok, em que postam desafios, coreografias e dublagens, e já contam com mais de 1,3 milhão de seguidores. Em um dos vídeos, eles deram um selinho e os seguidores começaram a questionar se os dois eram um casal. Após isso, fizeram um novo post para sanar as dúvidas.

“Essa é a primeira e a última vez que vamos falar sobre esse assunto. Estamos sim namorando e estamos muito felizes. Nossos pais sabem e autorizam nosso namoro, na verdade, toda a família sabe”, disseram. “Eu tô 100% ciente do tempo da R. e vou respeitar muito isso”, continuou o jovem. “Fiquem tranquilos, porque a diferença de idade para gente não é nada comparado ao amor que a gente tem um pelo outro”, a menina disse.

Os dois, em um dos vídeos gravados, aparecem se aproximando para dar um selinho e as mães estão atrás, torcendo para que o beijo acontecesse. Eles afirmaram que foram aconselhados pelos pais para não exporem mais a intimidade e decidiram que era o melhor a se fazer.

No Twitter, o termo “pedófilo” está nos trending topics, um dos assuntos mais comentados do dia, desde o início da manhã. Com a repercussão, os dois bloquearam os comentários das fotos no Instagram para evitar mais críticas.