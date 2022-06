PMDF prende dupla que roubou motorista de aplicativo na Ceilândia e apreende 2 armas

Policiais militares receberam informações sobre dois indivíduos que teriam roubado um veículo GM Ônix de um motorista de aplicativo

Policiais militares integrantes do 8º Batalhão de Polícia Militar (GTOp 28), receberam, na última quinta-feira,16, informações sobre dois indivíduos que teriam roubado um veículo GM Ônix de um motorista de aplicativo.

A vítima informou aos policiais que estava na Ceilândia quando foi vítima do crime. Os criminosos também levaram seu celular.

Por volta de 16h30 do mesmo dia, os policiais conseguiram rastrear o celular via sinal de GPS. A localização indicava um endereço na Colônia Agrícola Arniqueira, local para onde o GTOp 28 deslocou-se.

Quando os policiais se aproximaram do local rastreado, dois homens estavam do lado do veículo roubado sendo abordados. Com eles foi encontrado um revólver calibre 9 mm e uma arma de fabricação caseira calibre 20.

Ainda foram encontradas 3 munições calibre 38, a chave do veículo e o celular roubado, além de outros pertences da vítima. A dupla foi autuada por roubo de veículo na 21ª Delegacia de Polícia.